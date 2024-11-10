×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sokak ortasında 3 kişi tarafından dövülen adam beyin kanaması geçirdi

Güncelleme Tarihi:

#Darp#Bursa#Beyin Kanaması
Sokak ortasında 3 kişi tarafından dövülen adam beyin kanaması geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 16:06

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 kişi tarafından sokak ortasında dövülen Ömer Y. (40) beyin kanaması geçirdi.

Haberin Devamı

Olay, saat 10.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde meydana geldi. Ömer Y., iddiaya göre yolda yürürken yanına gelen 3 kişi tarafından dövüldü. Ömer Y., kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler ise kaçtı. Yoldan geçenler, yerde yatan Ömer Y.’yi görüp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegölDevlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Y.’nin beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ömer Y., buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Darp#Bursa#Beyin Kanaması

BAKMADAN GEÇME!