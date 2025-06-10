×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sokak ortasında 2 aile arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Sokak Kavgası#Aile Kavgası#Siirt
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 17:33

Siirt'te 2 aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Sokak ortasında yapılan kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

 

Siirt'in Baykan ilçesinde 2 aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, öğleden sonra, Baykan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle husumetli olan 2 aile arasında çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Sokak ortasında 2 aile arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

 Olayda R.Z., K.Z., M.K. ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, havaya uyarı ateşi açıp tarafları ayırdı. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Bazı şüpheliler de ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sokak Kavgası#Aile Kavgası#Siirt

BAKMADAN GEÇME!