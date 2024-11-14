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Sokak köpeklerinin saldırdığı profesör, yüzünden ve bacaklarından yaralandı

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#Sokak Köpeği#Köpek#Ankara
Sokak köpeklerinin saldırdığı profesör, yüzünden ve bacaklarından yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 14:13

Ankara'da Prof. Dr. Meliha Yılmaz, yürüyüşten dönerken sokak köpeklerinin saldırısıyla yaralandı. Prof. Dr. Yılmaz, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edilirken, belediye ekipleri bölgede köpekleri toplamak için çalışma başlattı.

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Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi 1454'üncü Sokak'ta meydana geldi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Meliha Yılmaz, yürüyüşten dönerken evinin yanındaki parkta 9 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin ısırdığı ve yere düşürdüğü Yılmaz'ı, komşuları kurtardı. Yılmaz'a ilk müdahaleyi de komşuları yaptı. Yılmaz, adrese çağrılan sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve bacaklarında yaralar oluşan Prof. Dr. Yılmaz, hastanedeki tedavisinin ardından sabaha karşı taburcu edildi.

Sokak köpeklerinin saldırdığı profesör, yüzünden ve bacaklarından yaralandı

Çiğdem Mahallesi Muhtarı Özlem Ergon Cerit, olayın ardından hastane önünde açıklama yaptı. Cerit, çok üzücü bir olay yaşadıklarını söyleyerek, "Maalesef bir grup sokak hayvanı komşumuza saldırdı. Biz gittiğimizde çok kötüydü, kaldırımda kanlar içinde ambulans bekliyordu. Ambulansa bindirdik. Olayı gören çocukların travması ayrı. Orada sokakta yaşayan, komşumuzun çığlıklarına koşan, yardım eden bütün komşularımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

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Sokak köpeklerinin saldırdığı profesör, yüzünden ve bacaklarından yaralandı

BELEDİYE KÖPEKLERİ TOPLADI

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi ekipleri olayın yaşandığı bölgede sokak köpeklerini toplamak için çalışma başlattı. Bölgedeki bazı köpekler ekipler tarafından toplanıp götürüldü. Bu sırada mahallede toplanan bazı hayvanseverler köpeklerin toplanmasına tepki gösterip, engel olmaya çalıştı. Mahalleli ise hayvanseverlere tepki gösterdi.

Sokak köpeklerinin saldırdığı profesör, yüzünden ve bacaklarından yaralandı

Mahalleliden Yavuz Oran, mahallede bir dernek tarafından daha önce 'Kısırlaştır, aşıla, yaşat' projesi başlatıldığını ve bu yüzden çevredeki hayvanların da getirilmesi sonucu köpek sayısının arttığını ileri sürdü. Oran, "Ben o zaman itiraz ettim, hayvanlar çoğalıyor diye. Şu anda burada hiç yoksa 2 bin 500 tane köpek var. Her gün bir vaka oluyor. Dün acilden bir kişi zor çıktı. Artık insanlar isyan eder hale geldi fakat bu hayvanseverler bu işin halen farkında değiller. Tamam hayvan sevelim ama insanlara zarar verdikten sonra bu işin bir anlamı kalmıyor" diye konuştu.

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Sokak köpeklerinin saldırdığı profesör, yüzünden ve bacaklarından yaralandı

Vural Akın ise "Biz buradaki insanların bu köpekleri beslemesinden sıkıldık. Burada bir kadını parçaladılar, bunun ötesi var mı? Köpekler son 2 yılda arttı. Sokakta yürüyemez duruma geldik" dedi. 

Sokak köpeklerinin saldırdığı profesör, yüzünden ve bacaklarından yaralandı

 

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#Sokak Köpeği#Köpek#Ankara

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