Sokak köpeklerini koruyan 2 kadına maganda saldırısı

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İZMİR Seferihisar’da evlerinin bahçesinde oturan ev kadını Yasemin Ç. (55), Tezcan K. (49) ile turizm firması sahibi Sinem A. (43), 12 Şubat’ta sokakta telefonla konuşarak yürüyen kişinin havlayan köpeklere taş attığını fark edip uyardı. Çıkan tartışma arbedeye döndü. İddiaya göre, Yasemin Ç. ile Tezcan K. darp edildi. O anlar Sinem A. tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 2 kadını darp eden şüpheli uzaklaştı. Darp edilen Yasemin Ç. ve Tezcan K., avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘GECELERİ UYUYAMIYORUZ’

Yaşadıklarını ağlayarak anlatan Tezcan K., “Olayı hatırlayınca sinirlerim geriliyor. Psikolojim çok bozuldu. İnanın dayanamıyorum. Ömrüm boyunca bu şekilde darp edilmedim. Öfke kontrolü olmayan biriydi, ‘Yapmayın beyefendi’ dedikçe saldırdı. O günden beri uyuyamıyorum. Bir an önce adalet istiyorum. Böyle bir saldırıyı hak etmedik” dedi.

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Yasemin Ç. de “Ağzımızın, burnumuzun kırılacağını, birimizin öleceğini düşündüm. Olayın ardından kaçıyordu. ‘Kaçma, sen de bizden şikâyetçi ol gerekirse’ dedim ama döndü bir tokat daha attı. Ardından uzaklaştı. Adalet istiyorum. Her tarafımda morluklar var. Onlar zamanla geçecek. Ancak yaşadığım korku hep kalacak. Geceleri uyuyamıyorum” diye konuştu.

‘BİR AN ÖNCE YAKALANSIN’

Yaşananları cep telefonuyla görüntülediği için saldırgan tarafından darp edildiğini ileri süren Sinem A. ise “2 kadını darp etti. Telefonumu almaya çalıştı. Jandarmaya ihbarda bulunup gelmelerini istedim. Bunun üzerine saldırgan kaçtı. 5 dakikalık video görüntüsü var. Bunların hepsi mahkemeye sunulacak. Bu kişinin kesinlikle ceza alacağına inanıyoruz. Bu adamın bir an önce yakalanmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.