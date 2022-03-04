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Sokak köpeklerini besleyen kadına tekmeli saldırı! 'Orada ölebilirdim'

#ANKARA#Kadına Şiddet #Sokak Köpeği

Ankara'da Ömer Faruk G., sitenin içinde sokak köpeklerini beslediğini iddia ettiği komşusu Sultan T.'ye (57) 'uçan tekme' attı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alan Sultan T. ve arkadaşı Melek Ö. (34) ile Ömer Faruk G. ve babası Yüksel G., birbirlerinden şikayetçi oldu.

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Sincan ilçesinde Yüksel G., komşuları Sultan T. ve Melek Ö.'nün sitenin çevresinde sokak köpeklerini beslemelerine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesiyle Yüksel G., oğlu Ömer Faruk G.'yi arayarak, durumu anlattı. Ömer Faruk G., sitenin önüne gelirken otomobilinin kayması sonucu park halindeki araçlara çarparak durdu. Araçtan inen Ömer Faruk G., koşarak Sultan T.'ye 'uçan tekme' attı. Sultan T. ise yere yığıldı. Baba Yüksel G. de bu sırada Melek Ö.'ye taş atıp, yumruk indirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı. Darp raporu alan Sultan T. ve Melek Ö., polis merkezinde ifade vererek, baba ve oğlundan şikayetçi oldu. Yüksel G. ile oğlu Ömer Faruk G. de hayvanseverlerden şikayetçi oldu.

Öte yandan olay anı, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Ömer Faruk G.'nin hızla sitenin önüne gelirken, aracının kayarak park halindeki araçlara çarpması, daha sonra araçtan inip koşarak Sultan T.'ye 'uçan tekme' atması ve ardından yaşanan arbede yer aldı.

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'ORADA ÖLEBİLİRDİM'

DHA'ya konuşan Sultan T., sokak köpeklerini beslediği için sürekli komşuları tarafından sözlü tacize uğradığını öne sürerek, "Sürekli 'Beslemeyin' diye rahatsız ediyorlardı. Beslediğimiz köpekler inanın kedi gibi, çok uysallar, sadece bir lokma yemeğe muhtaçlar. Boş alanda besliyoruz, hepsi küpeli, kısır ve uysal köpekler. Sürekli köpeklere taş atıp, su kaplarını kırıyorlar, köpekler mama yerken bile taş atıyorlar. Melek hanım ile bize küfrettiler, telefon ederek oğlunu, kızını aradı. Oğlu Ömer gelirken kaza yaptı, aracından inip bana 'uçan tekme' attı. Ben orada ölebilirdim, beyin kanaması geçirebilirdim. Şikayet ettim, şikayetimi de geri almayacağım, bu canların uğruna savaşacağım" dedi.

Sokak köpeklerini besleyen kadına tekmeli saldırı Orada ölebilirdim

'BUNUN SONUCU KADINA ŞİDDET OLMAMALI'

Melek Ö. ise boş arazilerde, insanların olmadığı alanlarda köpekleri beslediklerini kaydederek, "Sitemizde bizi besleme yaptığımızdan dolayı sindirmeye çalışıyorlar. Köpeklere şiddet uyguladıklarını, taş attıklarını gördüğümüzde yine tepki gösterdik. Tartışmayla başladı. Ben araya girdiğimde Yüksel G. yumruk atmaya başladı. Sultan abla kendi canını kurtarmak için koşmaya başlayınca onu kovalamaya başladılar. Polis ekipleri geldi, biber gazı ile karşı tarafa müdahale etti. Biz davamızın arkasındayız. Kötü bir şey yapmıyoruz, Allah’ın verdiği rızkı onlarla paylaşıyoruz. Bunun sonu köpeklerin ölmesi ya da kadınlara şiddet olmamalı" diye konuştu.

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Sokak köpeklerini besleyen kadına tekmeli saldırı Orada ölebilirdim

'AYAĞIMI SALLADIM, VURMA DEĞİL'

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Ömer Faruk G. de "Bir kadına karşı kinlik söz konusu değil. Nedeni, sitenin içinde ve kapının önünde köpeklerin beslenmesi. Köpek geçen hafta çocuğuma saldırdı. Orada kadına şiddet olayı yok. Benim de bahçemde 2 tane köpek var. Köpekleri uzaklaştırmak istediğimizde bize saldırdılar. Ben de oraya gelince kaza yaptım, rastgele kalabalığa girip tekme de değil bu; ayağımı uzattım, göğsüne geldi, arkaya doğru devrildi. Bizzat yumruk atmak gibi bir olay değil. Ortada ağır tahrik var. Ayağımı salladım, o da vurma değil. Vurma olsa kendi yürüyerek hastaneye gitti, sağlıksal bir problemi olmadı" dedi.

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#ANKARA#Kadına Şiddet#Sokak Köpeği

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