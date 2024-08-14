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Sokak köpeklerine mama götürüyordu... Hayvansever kadının feci ölümü

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#Sokak Köpeği#Mama#Kütahya
Sokak köpeklerine mama götürüyordu... Hayvansever kadının feci ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 17:06

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde üç tekerlekli elektrikli bisikletine mama yükleyip sokak köpeklerini beslemek için yola çıkan Aysun Köse (54), arkasından gelen minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada, Köse’nin bisiklet sepetindeki köpeği de ölürken, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaza, Tavşanlı-Harmancık kara yolu 5’inci kilometresindeki Sorkun mevkisinde meydana geldi. M.P. (46) kullandığı 35 AEF 380 plakalı minibüsle, önünde giden Aysun Köse'nin kullandığı 43 AFT 698 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı.

Sokak köpeklerine mama götürüyordu... Hayvansever kadının feci ölümü

Kazada ağır yaralanan Köse, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ayrıca Köse’nin bisiklet sepetinde bulunan köpeği de öldü.

Sokak köpeklerine mama götürüyordu... Hayvansever kadının feci ölümü

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Hayvansever Aysun Köse’nin bisikletine mamaları yükleyip, bölgedeki sokak köpek köpeklerini beslemeye gittiği öğrenildi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü M.P. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Sokak köpeklerine mama götürüyordu... Hayvansever kadının feci ölümü

Sokak köpeklerine mama götürüyordu... Hayvansever kadının feci ölümü

Sokak köpeklerine mama götürüyordu... Hayvansever kadının feci ölümü

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#Sokak Köpeği#Mama#Kütahya

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