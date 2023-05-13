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Sokak köpekleri 80 tavuğu öldürdü

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#Köpek#Tavuk#Mülkiye Özeken
Sokak köpekleri 80 tavuğu öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 15:02

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan sokak köpekleri Mülkiye Özeken'e (38) ait kümese girerek 80 tavuğu öldürdü.

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Güngör Mahallesi'nde eşi çalışmayan ve geçimini tavuk besleyerek sağlayan Mülkiye Özeken'in, kirada oturduğu evin yan tarafına yaptığı ve çevresini de alüminyum sacla çevirdiği kümese, iddiaya göre gece saatlerinde sokak köpekleri girdi. Özeken, köpeklerin, 80 tavuğunu öldürdüğünü söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Çocuğunun olmadığını ve geçimlerini sağladığı tavuklarını çok sevdiğini belirten Özeken, "4 yıldır civciv ve yumurta satarak hayatımızı sürdürüyorduk. Ancak dün akşam tavuklarım aç kalan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çok mağduruz. Çocuğum olmadığı için bütün zamanımı tavuklarımı besleyerek geçiriyordum, bundan da büyük mutluluk duyuyordum. Ama şimdi hepsini kaybettim. Yüksekova Belediyesi'nden, mağduriyetimi gidermelerini ve bir daha bu mağduriyeti kimsenin yaşamaması için aç kalan sokak hayvanlarını düzenli olarak beslemelerini rica ediyorum" diye konuştu.

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#Köpek#Tavuk#Mülkiye Özeken

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