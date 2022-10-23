Sokak köpeğinin ısırdığı yazar Levi’den Hürriyet’e esprili yorum: Köpek insanı ısırınca da habermiş

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Ünlü yazar, sosyal medya hesabı Instagram’dan fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: “Hastalıkları paylaşmaktan hiç hoşlanmadım. Çok ağırlarını geçirdiğim halde… Ama bu seferki biraz farklı.

YİNE DE BİRAZ DİKKAT

Bu gördüğünüz sargılar bir sokak köpeğinin saldırısı sonucunda açılan derin bir yarayı örtüyor. Hiçbir anlam veremediğim bir anda olup bitti her şey. Köpek dostluğum buna rağmen devam ediyor. Ama siz yine de biraz dikkatli olun derim.”

Hürriyet’e konuşan Levi, Kadıköy Meydanı’nda yürürken yakınından geçtiği bir köpeğin aniden kendisine saldırdığını ve kolunda oldukça derin bir yara açıldığını söyledi. Evinde istirahat eden ünlü yazar “Köpek insanı değil, insan köpeği ısırırsa haber olurmuş diye bir söz vardır, bak şimdi tersi de haber oldu” diyerek yaşadığı olayı esprili bir şekilde aktardı.