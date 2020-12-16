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Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 16:48 | Son Güncelleme:

Sokak köpeğinden kaçmak istiyordu! Çanakkale'de feci ölüm...

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Sokak köpeğinden kaçmak istiyordu! Çanakkale'de feci ölüm...
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yol kenarında bir sokak köpeğinin saldırısından kurtulmak için aniden yola atlayan Orhan Çelik (55), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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  • Köpekten kaçarken yola atladı, TIRın çarpması sonucu öldü
  • Köpekten kaçarken yola atladı, TIRın çarpması sonucu öldü
  • Köpekten kaçarken yola atladı, TIRın çarpması sonucu öldü
  • Köpekten kaçarken yola atladı, TIRın çarpması sonucu öldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, öğle saatlerinde Lapseki ilçesi Çanakkale-Bursa yolunda Balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Orhan Çelik'e iddiaya göre bir sokak köpeği saldırdı. Korkuyla köpekten kurtulmak için yola atlayan Orhan Çelik'e, Bursa yönüne giden İbrahim Ö. yönetimindeki 16 KLY 40 plakalı TIR çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Orhan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Orhan Çelik'in cansız bedeni Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü İbrahim Ö. gözaltına alındı.

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