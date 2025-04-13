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Sokak köpeği faciaya 'kovaladı'! Üniversiteli Sevda feci şekilde yaşamını yitirdi

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#Sevda Özkaya#Şanlıurfa#Sokak Köpeği
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 13:16

Şanlıurfa’da, başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken, aniden çıktığı yolda iki aracın çarptığı üniversite öğrencisi Sevda Özkaya (27), yaşamını yitirdi.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolu Osman Bey Kampüsü kavşağında meydana geldi. Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, iki kız arkadaşıyla birlikte ders çıkışı kaldıkları pansiyona gitmek üzere otobüsten indi.

Sokak köpeği faciaya kovaladı Üniversiteli Sevda feci şekilde yaşamını yitirdi

Bu sırada üç arkadaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panikleyen Özkaya, korkuyla yola fırladı. Bu sırada Sevda Özkaya’ya, Kemal A.'nın, kullandığı 06 BR 6210 plakalı otomobil, ardından da plakası öğrenilemeyen başka bir araç çarptı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sokak köpeği faciaya kovaladı Üniversiteli Sevda feci şekilde yaşamını yitirdi

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri Özkaya'yı Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Özkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Sokak köpeği faciaya kovaladı Üniversiteli Sevda feci şekilde yaşamını yitirdi

Yapılan otopsinin ardından Sevda Özkaya’nın cenazesi, Şırnak’ın Silopi ilçesinden gelen yakınlarına teslim edildi. Özkaya ailesi, kızlarının ölümüne neden olan olayda ihmali bulunan kişiler hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sokak köpeği faciaya kovaladı Üniversiteli Sevda feci şekilde yaşamını yitirdi

Sokak köpeği faciaya kovaladı Üniversiteli Sevda feci şekilde yaşamını yitirdi

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#Sevda Özkaya#Şanlıurfa#Sokak Köpeği

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