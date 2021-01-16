Sokak kısıtlamasının ilk gününe, kar yağışıyla uyandılar

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Muş'ta gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği bölge illerinde yaşayanlar kar yağışını, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin balkon ve pencerelerinden izledi. Kar yağışı nedeniyle bölgede 100'den fazla köy yolunun merkezlerle bağlantısının kesildiği belirtildi. Kar kalınlığı Ağrı'da 12, Kars'ta 10, Ardahan'da 9, Erzincan, Erzurum ve Muş'ta 4 santimetre olarak ölçüldü.



TEMİZLİK İŞÇİLERİ, BOŞ SOKAKLARDA MESAİDE



Erzurum'da cuma sabahı hafif yağan kar, gece geç saatlere kadar etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününe Erzurumlular, kar yağışıyla uyandı. Kent merkezinde 4 santimetreye ulaşan karı temizlemek için ekipler, seferber oldu. İş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlarla il dışına taşınırken, kent meydanları ve kaldırımlar da temizlendi.



PALANDÖKEN'DE KAR KALINLIĞI 65 SANTİM



Öte yandan yağış sonrası kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 65, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 32 santimetreye yükseldi.



KARS'TA TİPİ



Bu kış ilk kez yoğun karın yağdığı Kars'ta ise gece tipi etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreye yükseldiği kent merkezinde, kısıtlamadan muaf iş yeri sahipleri, dükkanlarının önünü temizledi. 53 köy yolu ulaşıma kapanan şehirde İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarına başladı. Karslılar, ilk defa bu kadar yoğun yağış olduğunu söyledi.



JANDARMA, SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI



Susuz ilçesi Çamçavuş bölgesinde ise sokak hayvanları olduğu bilgisinin verilmesi üzerine harekete geçen Kars Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yiyecek götürdü. Beslenen hayvanlar, daha sonra araçlarla Susuz Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü.