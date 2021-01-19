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EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Sokak kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Sokak kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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EDİRNE'de, sokağa çıkma kısıtlamasında gece bekçileri tarafından durdurulan motosiklet sürücüsünün çantasından 3,8 gram skunk ve 1 hassas terazi çıktı. Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Sokak kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Edirne'de devriye gezen gece bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Talatpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosikletten inip, elindeki çantayı yere atarak kaçmak isteyen sürücü, takviye gelen polis ekiplerince yakalandı. M.Ö. olduğu belirlenen şüphelinin yere attığı çantadan 3,8 gram skunk ve 1 hassas terazi çıktı. Gözaltına alınan M.Ö., sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

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