Sokak kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Edirne'de devriye gezen gece bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Talatpaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan motosiklet sürücüsünü durdurdu. Motosikletten inip, elindeki çantayı yere atarak kaçmak isteyen sürücü, takviye gelen polis ekiplerince yakalandı. M.Ö. olduğu belirlenen şüphelinin yere attığı çantadan 3,8 gram skunk ve 1 hassas terazi çıktı. Gözaltına alınan M.Ö., sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.