Sokak kısıtlamasına site deliği

İstanbullular diğer 30 ildeki gibi sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. Ancak site ve bahçeli apartmanlarda yaşayanlar yasak yokmuşçasına duvarların arkasında hayatlarına devam etti. Ulus ve Etiler’de birçok site sakini bahçelerinde güneşlendi. Çocuklar ise apartman bahçelerinde oyunlar oynadı. Bazı vatandaşların çimenler üzerinde spor yaptığı görüldü. Polis ekipleri bir çok yerde kuralları ihlal ederek evinin dışına çıkan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireyleri evlerine gönderdi. Bazı sitelerde de megafonla ‘evde kalın’ uyarısı yapıldı.

SAHİLLERDE VE PARKLARDA YOĞUN DENETİM

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul’un tümünde sıkı kontroller vardı. Polis ve jandarma ekipleri özellikle parklar ve sahillerde yoğun önlem aldı. İstanbul’un Karadeniz sahillerinde jandarmanın atlı birliği devriye gezdi. Boş sahillerdeki banklara zaman zaman oturarak dinlenen polisler İstanbul’un eşsiz manzarasının tadını çıkarttı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan fırıncılar, sucular ve kuryeler ise tüm gün işlerinin başındaydı. Sokak sokak gezerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladılar.

Evlerinde kedi-köpek besleyenler de hayvanların ihtiyaçlarını gidermek için sokaklarında tur attı. Polis ekipleri hayvanlarını gezdiren kişilerin ikametlerinin yakınından ayrılmaması için uyarıda bulundu.



İstanbul’daki sokağa çıkma kısıtlaması bahçeli apartmanlar ile site bahçelerinde delindi. Polis sık sık uyarı yaparak vatandaşlardan evde kalmalarını istedi.