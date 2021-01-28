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Gündem
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Sokak kedilerini beslerken darbedildi

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Sokak kedilerini beslerken darbedildi
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokak kedilerini beslerken kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayan Mehmet Ateş (53), hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak kedilerinin beslemek için dışarı çıkan Mehmet Ateş'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tepki gösterince önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada Mehmet Ateş darbedildi. Yüzünden yaralanan Mehmet Ateş'i görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mehmet Ateş, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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