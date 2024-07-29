Sokak hayvanlarını koruma projesiyle Dünyanın en iyi 50 öğrencisi arasında

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Liseyi Diyarbakır Bahçeşehir Koleji’nde tam burslu olarak tamamlayan 19 yaşındaki Bejan Tekay hemşire Eylem ve doktor Fikret Tekay’ın iki çocuğundan biri. 2022’de okuldan takım arkadaşlarıyla NASA’nın 13-18 yaş arasındaki öğrencilerin küresel etki yaratan sorunları çözmek için düzenlediği ‘Conrad Challenge’a ‘Enerji- Çevre’ kategorisinde katılmıştı. Bejan ve arkadaşlarının soğuk havalarda ısınmak ve barınmak için araç motorlarına giren sokak hayvanlarını korumak amacıyla oluşturdukları proje onları finalist yapmıştı. Bu proje ve daha sonra görev aldığı diğer çevre ve sosyal sorumluluk projeleri Bejan’a, onursal başkanlığını eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Vakfı ve Chegg.org iş birliğiyle düzenlenen ve ‘en iyi öğrenci’yi arayan Küresel Öğrenci Ödülü yarışmasında başarı getirdi. Bejan 176 ülkeden 11 binden fazla başvuru arasından ilk 50’ye girdi.

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SOĞUKTAN KAÇAN SOKAK HAYVANLARI İÇİN...

Sonbahardan itibaren üniversite öğrenimini ABD’de Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nde sürdürecek olan Bejan Tekay, kendisini dünyanın en iyi 50 öğrencisi arasına sokan çalışmalarını şöyle anlattı: “14 yaşındayken robotik yarışmasına katıldım ve bu alana ilgim olduğunu anladım. Daha sonra yazılım alanında da kendimi geliştirmeyi düşünerek FRC gibi daha büyük yarışmalara katıldım. Teknoloji alanında yapabildiklerimi görünce, hayvanlara olan sevgimden dolayı bu becerimi sokak hayvanları için nasıl kullanabileceğimi düşündüm. Takım arkadaşlarımla beni en çok endişelendiren durumlardan biri, soğuk kış günlerinde araçların motorlarına girip sıkışan, sürücü tarafından fark edilmeyip hayatını kaybeden veya zarar gören hayvanlardı. Bunun önüne geçmek için bir sistem geliştirdik. Öncelikle hayvanların araçların motor bölümüne en çok nerelerden girdiğini tespit ettik. Sonra bu yerlere hareket ve ses sensörleri yerleştirdik. Bu sensörler bir hareket algıladıklarında sadece hayvanların duyduğu ses frekansları göndererek onların uzaklaşmasını sağlıyordu. Bunun dışında tasarladığımız uygulamayla kemer ikazında olduğu gibi aracın içinde bir canlı varsa sürücüyü uyaran bir sinyal de geliştirdik.

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İNSANLIĞA VE ÇEVREYE KATKISINA BAKIYORLAR

Küresel Öğrenci Ödülü yarışmasının kriterleri arasında akademik başarının dışında çevre için hassasiyet, bulunduğun topluluk ve yaşıtların üzerindeki etki, yaratıcılık ve girişimcilik ile uluslararası vatandaş olabilme becerileri var. 500 kelimelik 8 yazı ileterek başvurdum ve mülakatlara katıldım. Burada sokak hayvanları için yaptığım proje benim karakterimi yansıttı çünkü bilgimi çok sevdiğim sokak hayvanlarını korumaya yönelik bir amaç için kullandım.”

JÜRİ YILDIZLAR GEÇİDİ

Eylülde 10 finalistin kasımda da birincinin açıklanacağı Küresel Öğrenci Ödülü’nde kazanan, sanat, spor, ve eğitim alanlarında etkili isimlerden oluşan bir jüri tarafından belirlenecek. Jüride Hollywood oyuncuları Ashton Kutcher ve eşi Mila Kunis, ABD’li ünlü kadın futbolcu Julie Ertz, Amerikan futbolu yıldızı Zach Ertz, kızı Lady Gaga ile birlikte kurduğu Born This Way Vakfı’nın başkanlığını yürüten Cynthia Bissett Germanotta da var.