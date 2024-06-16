Sokak hayvanları yasasında son viraj: Terk edenlere 50 bin TL ceza

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Teklifle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önümüzdeki hafta sonuna kadar bir sunum gerçekleştirilecek. Ardından yasa teklifi AK Parti’nin MYK toplantısında son kez değerlendirilecek. Teklif, temmuz ortasında kapanması planlanan Meclis tatile girmeden sunulacak. AK Parti kurmayları komisyon sürecinin tamamlanabileceğini, ancak teklifin Genel Kurul’a 1 Ekim’den sonra gelebileceğini ifade etti.

CEZALAR ARTIYOR

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, yasa teklifine eklenen maddelerle yeni para cezaları geliyor. Buna göre, hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara götürüp bırakanlara hayvan başına 50 bin TL para cezası verilecek. Bunların yanı sıra sahiplenip sokağa atanlar ve kaçak üretim yapanların mevcuttaki 5 bin TL olan para cezası da artırılarak 50 bin TL’ye çıkarılacak.

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RİSKLİLER TOPLANACAK

Çeteleşmiş, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler toplanacak. Kimseye zararı olmayan köpekler sokakta kalmaya devam edecek. Ancak bu köpekler de kısırlaştırılacak.

UYUTULACAKLAR MI

Toplanan köpeklerden barınaklarda yaşamına devam edebilecek durumda olanlar ayrılacak, diğerlerine kısırlaştırma ya da sahiplendirme olmazsa 1 ay sonunda ötanazi uygulanacak.