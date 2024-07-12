Sokak köpeklerine ilişkin teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu... AK Partili Güler: 17 maddelik kanun teklifi hazırladık

Haberin Devamı

İşte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarından satır başları:

"Görüşler, beklentiler alındı. Rapor haline getirildi ve cumhurbaşkanımıza sunuldu. Yasa teklifimiz olgunlaştı. 17 maddelik yasa teklifimiz tarım komisyonunda ve sonra genel kurul çalışmalarında tamamlanacak.

"2.5 MİLYON KÖPEK KISIRLAŞTIRILDI"

TBMM'de kabul edilen ev hayvanlarına dair sözleşme var. Hükme bağlanmış pek çok olay ve karar var. Kanunumuz sokak hayvanlarını bakım evine almayı, kısırlaştırılmayı, aşılanarak, sokağa bırakılması gibi uygulama var. 20 yıllık tarihinde raporlara baktığımızda 2.5 milyona yakın sahipsiz sokak köpeğinin kısırlaştırıldığı, 550 bine yakın sokak köpeğinin sahiplendirildiğine dair raporumuz var. Mevcut tedbirlere rağmen mahalli idarelerimizin yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu durum nelere sebebiyet verdi. Kuduz riskli vakalar artmış durumda.

Haberin Devamı

Belli ilçelerimizde karantina uygulanan, kuduz köpek nedeniyle karantina uygulaması yapılmak zorunda kaldı. Mevcut durum böyleyken bakanlık raporuna göre birçok kazanın meydana geldiği, bu kazalarda vefat eden vatandaşımızın sayısını 50-55 olduğu ortaya çıktı.

Kuduz riski taşıyan, saldırganlaşmış, rehabilite imkanı olmayan sahipsiz köpeklerin uyutulması yani ötenazi kavramını da bu düzenlemede getiriyoruz.

Hayvandan hayvana, hayvandan insana geçen çok farklı parazitler var. Belli alanlarda, insanlarımızın yürüyüş yaptığı alanlarda çok sayıda köpeğin dışkısı toplumu tehdit edecek haline geliyor. Bu hastalıklar nedeniyle ameliyatlar yapılacak seviyede tahribatlara yol açıyor.

Merkezinde insan, hayvanı koruma, toplum sağlığını koruma başlığını getiriyoruz. Bu tanımlama devamında da kanunun belli maddelerinde bir uygulamayı değiştiriyoruz. Tarım bakanlığımızın desteği yanında sokak köpeklerinin bulunduğu yerlerden alınması, barınaklarda kaliteli yaşam alanı oluşturulması, sahiplendirilmenin teşviki, barınaklarda ameliyathane kurulması. Sahiplendirme noktasında bakanlığımızın destek vereceği bir programı hayata geçireceğiz.

"YETKİ BELEDİYELERDE"

Haberin Devamı

Kanunumuz tüm bu süreçlerde sokaklardaki hayvanlarla ilgili yetki belediyelerindir. Bakım, beslenme noktasında iyi örnekleri olan belediyeler olduğu gibi kanunun açık emrine rağmen maalesef bütçeyi kullanmayan, yeterli çalışma yapmayan mahalli idarelerimiz var. Bu uygulamayı yapmayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis yaptırımı öngörüyoruz.

Ciddi ihmaller de var. Belediye ya da farklı insanlar mücavir alanlara atarak bu işten kurtulmaya çalışıyorlar. Bunu da yaptırıma bağlıyoruz. 50 bin lira para cezası olacak bunun da.

Tarım bakanlığımızın barınakların nitelikli hale getirilmesi noktasında güçlü desteğini kanunda başlık olarak yaptık. İnşallah kanun sonrası bakanlık düzenlemeler ile bunun uygulamasını nitelikli hale getirmek için çaba ortaya koyacaktır."