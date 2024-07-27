Sokak hayvanları teklifine revizyon önerisi: Bu teklif sorunu çözmez

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Meclis Genel Kurulu’nun önündeki tartışılan Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili revizyon önerisinde bulundu.

Özlü, mevcut mevzuat ile sorunun çözülebileceğini savunarak, “Bu teklif sorunu çözmez, daha da karmaşık hale getirilir. Çıksa da uygulanabilir değil. Bu yasa pratikte uygulanamaz, revize edilmesi gerekir. İnşallah düzeltilir” dedi. Hayvan sahiplenenlere teşvik verilmesi gerektiğini belirten Özlü Hürriyet’e şu değerlendirmeleri yaptı:

HER İKİ KESİMİN DE TALEPLERİ

“Biz devletiz, hem hayvanseverlerin ve hem de hayvan sevmeyenlerin taleplerini ve çekincelerini dikkate almalıyız. Ama bu teklifte sokakta hiç köpek kalmasın diyor. Sadece hayvan sevmeyenlerin taleplerini isteklerini göz önüne alarak bir çalışma yapmamalıyız. Pazartesi günü Meclis Tarım ve Köyişleri Komisyonu başkanımızla görüşüp bu konudaki önerilerimi ileteceğim.

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PROBLEM YASADA DEĞİL UYGULAMADA

2004 ve 2021’de çıkarılan yasal mevzuat yeterli. Tarım Bakanlığı ve belediyeler bu iki yasa ve yönetmelikteki kriterleri yerine getirseler ve görevlerini yapmış olsalardı hiçbir sorun olmazdı. Yasa ‘Bu konudaki hizmeleri Tarım Bakanlığı yürütür’ diyor. Bakanlık görevi yürütmemiş, belediyeler görevlerini yapmamış. Problem yasada değil uygulamada.

SOKAKTA SIFIR KÖPEK İSTENİYOR

Teklifte sokak hayvanlarının sahiplendirilinceye kadar barınaklarda muhafaza edilmesi öngörülüyor. Bu yasayı hazırlayan arkadaşlarımızın 4 milyon sokak hayvanının hangi barınakta sahiplendirinceye kadar tutabileceğini düşünmeleri gerekir. TBMM’deki teklif sokaklarda sıfır köpek olmasını öngörüyor. Türkiye şartlarında bu mümkün değil. Ben teklifin uygulanabilir olmadığı kanaatindeyim. Mevcut soruna da çözüm getirmiyor. Düzce’de 20 bin sokak hayvanı var tahmince. 20 bin sokak hayvanını toplayıp barınakta muhafaza etmemiz fiilen mümkün değil. Bizim barınağın kapasitesi 400 olmasına rağme şu anda bile 500 köpek kalıyor. Bizim kültürümüzde mahallenin kedisi, köpeği vardır. Kimseye zararı olmayan hayvanı niye doğal ortamından alıp barınakta saklayalım. Bunun bir mantığı var mı?”

DÜZCE MODELİ

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-“Biz Düzce’de ilçe ve beldelerde bile kısırlaştırma merkezleri kurduk. Kısırlaştırma yapıyoruz. Yerler ayırdık. Sokak hayvanını barınağa alıyoruz, veteriner hekimler ameliyathanede kısırlaştırma yapıyor, 21 gün bakıyoruz, saldırgan değilse doğal ortamına bırakıyoruz, saldırgan ise barınağa gönderiyoruz. Düzce’de belki 20 bin sokak köpeği vardır. Saldırgan 100 tane çıkabilir.”

BARINAKTA MUHAFAZA TEKLİFTEN ÇIKARILMALI

- “Bütün belediyeler yarından itibaren elbirliği ile sokak hayvanlarını alalım, sağlık kontrolünden geçirelim, kısırlaştıralım. Kısırlaştırılan sokak hayvanı zaten sakinleşir ve saldırmaz. Sakin, sağlıklı ise bunu doğal ortamına bırakalım. Saldırgan çıkarsa, barınaklarda muhafaza edelim. Saldırgan olup olmadığına da veteriner karar versin.

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SAHİPLENENE FATURA İNDİRİMİ

Bu teklifte sahiplendirmeye teşvik edici madde yok. Örneğin sokak hayvanını sahiplenenlerin su faturasında yüzde 20, yüzde 50 indirim uygulanabilir. Bu bedel de bakanlık tarafından belediyelere geri ödenir. Mama ücretlerinin yüzde 20’si, 50’si ödenir. Bunlar da Tarım Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanır.”