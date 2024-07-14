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Sokak hayvanları teklifine Özgür Özel’den ‘Mira’lı tepki

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#Sokak Hayvanları Kanunu#Özgür Özel#Sahipsiz Sokak Hayvanları
Sokak hayvanları teklifine Özgür Özel’den ‘Mira’lı tepki
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifine ‘Mira’lı paylaşımıyla tepki gösterdi.

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Özel, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl barınakta tanıştığı ‘Mira’ isimli engelli köpekle fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti: “Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor. Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil.”

 
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#Sokak Hayvanları Kanunu#Özgür Özel#Sahipsiz Sokak Hayvanları

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