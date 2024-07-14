Sokak hayvanları teklifine Özgür Özel’den ‘Mira’lı tepki

Haberin Devamı

Özel, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl barınakta tanıştığı ‘Mira’ isimli engelli köpekle fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti: “Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor. Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil.”