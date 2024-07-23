Sokak hayvanları teklifinden ötanazi kelimesi çıkarıldı

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda ele alınan ‘Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Teklifi’nin görüşülmesi perşembe sabahı saat 07.56’da tamamlanmıştı. Muhalefetin yoğun itirazları nedeniyle 18 saatte 17 maddelik teklifin sadece 3 maddesi kabul edilebilmişti. Teklifin dünkü görüşmelerinde kamuoyunda tartışmalara neden olan dördüncü ve beşinci maddelerinde revizyonlara gidildi. AK Parti’nin teklifin dördüncü maddesinde verdiği önerge ile bakımevlerine alınıp, rehabilite edilip, sahiplendirilinceye kadar burada barındırılan hayvanlar sadece köpekler ile sınırlandırıldı. Önerge sahibi AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, “Bir kediyi rehabilite ettiğinde doğaya salabilmeli, önerge ile bunu öngörüyoruz” dedi.

ÖTANAZİ KAVRAMI ÇIKARILDI

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Hayvanseverlerin tepki gösterdiği tekliften “ötanazi” kelimesi çıkarılarak, “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9’uncu Maddesi’nin 3’üncü Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır” hükmü eklendi. Eklenen fıkrada hayvanlara ötenazi yapmanın yasak olduğu vurgulanırken, “Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebileceği vurgulanıyor. Ötanazi işleminin ise veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacağı belirtiliyor. Böylece tartışmalara neden olan sahipsiz hayvan popülasyonunun; kamu güvenliği bakımından tehlike oluşturmasına sebebiyet vermesi halinde ilgili yerel yönetim tarafından sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılması hükmü kaldırılmış oldu.

KISIRLAŞTIRALIM YAŞATALIM

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de beşinci maddedeki değişikliği “Atıfta bulunduğunuz 5996 sayılı kanun zaten var. Bunu niye yazıyorsunuz bir daha. Maddeyi çektik demek zor mu geliyor. Bu konuda diretiyorsanız kanun orada duruyor hiç atıfta bulunmanıza gerek yok. Bu demeseniz de uygulanır. Diğer bir nokta, uygulanacak tedbir yine ötanazi. Oradaki veterinerin yetkisini almak anlamına da gelebilir. Bunu okuyan uygulamacı ötanazi uygulanabilir olarak algılayabilir” diyerek eleştirdi. DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar da “İçeriğine baktığınızda sadece kelime oyunu var. Yine ötanaziden bahsediliyor” dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da dördüncü madde üzerinde yaptığı konuşmada Başkan Kirişçi’ye şu teklifi sundu: “4 milyon canlıdan bahsediyoruz. Ötanazi kavramı hukukumuzda yok. Bir teklifimiz var. Bununla ilgili bir fon hazırlayalım. Bununla kısırlaştıralım, aşılatalım ve yaşatalım” diye konuştu.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

Teklifin görüşmeleri dün de yoğun güvenlik önlemleri içerisinde gerçekleşti. Komisyon salonuna giden koridorlarda çok sayıda güvenlik görevlisinin yer alması dikkat çekerken, hayvansever STK’ların görüşmeleri izlediği koridordaki ekranın da kaldırıldığı görüldü. Ekranın kaldırılması muhalefetin yoğun eleştirisine neden oldu. Başkan Kirişçi ekranın kaldırılmasına yönelik eleştirilere, “Dışarıdaki düzenek o gün zarar görmüş, tamir edildikten sonra tekrar monte edilecek” yanıtını verdi.

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Muhalefetin yoğun itirazlarda bulunduğu teklifin dördüncü ve beşinci maddeleri, dokuz saatlik görüşmenin ardından kabul edildi.

HÜRRİYET’İN HABERİ DE KONUŞULDU

- CHP’li İlhami Aygün, sorunun çözümünde Hürriyet’in geçen hafta sokak hayvanları çözümüne ilişkin haber yaptığı Çorum Belediyesi’ni örnek vererek şöyle dedi: “Çorum Belediye Başkanı tokat gibi yanıt vermiş. Nerede Hürriyet gazetesinde. Birileri kanuna uymuş ve gereğini yapmışlar. Çorum sahipsiz hayvanlar birliğini oluşturup altı ayda beş bin köpeği kısırlaştırmışlar, isteyince oluyor demek ki. En büyük ders sizin içinizden gelen AK Partili Çorum Belediye Başkanı, bu kanunu hazırlayanlara tokat gibi yanıtı verdi. Bizim bunu yapmamız lazım, örnekleri var. Çorum dibinde, belediye başkanının yaptıklarından bir habersin. Yine Fatma Şahin’in de açıklaması var. Şahin kanunun yeterli olduğunu ama uygulayamadığını söylüyor. Bu ötanazi kanununu geri çekin.”