Sokak hayvanları teklifi sabahlattı: 18 saatte 3 madde

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda ele alınan ‘Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Teklifi’nin görüşülmesine çarşamba günü 14.00’te başlandı. Hem hayvan hakları koruyucularının temsilcileri hem de çocukları sokak köpeği saldırısına uğrayan ailelerin gelmesi nedeniyle komisyon salonu yetersiz kalınca Plan ve Bütçe Komisyonu’nun salonuna alınan görüşmeler dün sabah saat 07.46’da sonlandı.

PAZARTESİ DEVAM EDECEK

Muhalefet milletvekilleri, sağlıklı çalışma koşullarının kalmadığını belirterek görüşmaya ara verilmesini istedi. Bazı milletvekilleri de sıralara vurarak uzun çalışma süresine tepkilerini gösterdi. 18 saat süren görüşmelerin sonunda Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’te yeniden toplanmak üzere toplantıyı kapattı. Bu sürede 17 maddelik teklifin sadece ilk üç maddesi komisyondan geçebildi. Kabul edilen maddelere göre, kanunun amaçlarına “insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla” ifadesi ekleniyor. Sahipsiz hayvanlara ilişkin yürütülecek çalışmalarda tereddüde mahal verilmemesi, kedi ve köpeklerin sahipli hayvan statüsüne alınabilmesi için Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu bulunduğundan “sahipli hayvan” ve “sahipsiz hayvan” kavramları açık bir şekilde tanımlanıyor.

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SAHİPLENDİRİLİNCEYE KADAR

Kanundaki “yakala-kısırlaştır-sal” metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor. Hayvan bakımevinin tanımı, “Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis” şeklinde değiştiriliyor. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların hayvan bakımevlerine toplanması ve buralarda rehabilite edilerek sahiplendirilinceye kadar bakılacak olması sebebiyle bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenilmesi suretiyle mümkün olabileceği ilkesi kabul ediliyor. Kanunun ilkeleri arasında yer alan “Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir” ifadesi yürürlükten kaldırılıyor.

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Görüşmeye muhalefet milletvekilleri sokak hayvanlarının, iktidar miletvekilleri ise sokak köpekleri mağdurlarının fotoğraflarıyla katıldı.

TARTIŞMALAR YAŞANDI

-Görüşmeler sırasında muhalefet ile iktidar milletvekilleri arasında sık sık tartışma yaşandı. Ancak tansiyon en çok çocukları sokak köpeği saldırısına uğrayan anne Derya Pınar ile baba Halil Yılmaz’ın muhalefet milletvekilleriyle tartışması sırasında yükseldi. Salona alınmayıp görüşmeleri koridorda bulunan ekranlardan izleyen STK temsilcileri, “Vekiller dışarı, yasa iptal. Susma, haykır, katliama hayır” sloganlarını attı.