Sokak hayvanları teklifi: ‘Mevcut yasayı uygulasınlar çözülür’

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Tekirdağ Barosu avukatı Ergün Vardar, teklifin Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi’ne aykırı olduğunu savundu. Vardar’ın, teklifle ilgili eleştirileri ve sorunun çözümüne ilişkin önerileri şöyle:

“YENİ DÜZENLEMEYE GEREK YOK: 20 yıllık Hayvanları Koruma Kanunu yetersiz değil hatta vizyonu oldukça geniş bir kanun. Hayvanların öldürülmesini öneren bir değişikliğe değil mevcut kanundaki hükümlerin uygulanıp denetlenmesine ihtiyaç var. Bu yapılmazsa popülasyon kontrol altına alınmayacak.

BELEDİYELER İŞİNİ YAPMADI: Bazı büyükşehir belediyeleri yasa ile zorunlu olan hayvan barınak ve bakım evlerini kurmamış veya alt ilçe belediyelere bu işi devretmiştir. “Hayvan Koruma Kanunu’na göre; sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, aşılanması, küpelenmesi ve olası kaza, hastalık gibi durumlarda tedavi etmek yahut ettirmek belediyelerin görevleri içinde zorunludur. Sokaktaki hayvan nüfusunun kontrol edilemeyecek bir noktaya gelişinin sebebi zamanında bu nüfusu durdurmak için kendilerine verilen tanımlı görevleri yapmayan belediyelerdir. Hayvanların öldürülmesiyle ilgili yasa asla çözüm değildir.

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HAYIRSIZADA’YI UNUTMAYALIM: 1910’da İstanbul’dan toplanan yaklaşık 80 bin civarındaki köpek aç susuz bir şekilde Sivriada’ya (Bu olaydan sonra ismi Hayırsızada olarak anıldı) atılmıştır. Bu canlar aç susuz bir şekilde Sivriada’da acılı bir şekilde ölüme terkedilmişlerdir. Bu olaydan 9 yıl sonra, 1919’da köpek sayısı yine artmıştır, öldürmek çözüm olmamıştır.

ÇÖZÜM ÖLDÜRMEK DEĞİL: Çözüm öldürmek değil, kontrolsüz çoğalmayı engellemektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Size gelen kısırlaştırma işe yaramamış bilgisi doğru değildir. Çünkü 1393 belediyenin 1200’ünde kısırlaştırma yapacak bakımevi yoktur. Olanlar da doğru düzgün kısırlaştırma yapmamaktadır. Ülkemizde yaklaşık 4 milyon köpek olduğu tahmin edilmektedir. Her belediye eş zamanlı yılda 264 gün çalışarak günde 10 köpek kısırlaştırırsa zaten ömrü kısa olan sokak canlarının popülasyonu bu sorun 2-3 yılda kontrol altına alınır.

ÇETELEŞEN KÖPEKLER: Çeteleşmiş sokak köpekleri vardır. Nedeni kırsalda devamlı doğuran çoban köpeklerinin içinden 2-3 tanesinin seçilerek geri kalanlarının şehre atılmasıdır. Şehirlerde ise devam eden inşaatlara koruma köpeği olarak alınan köpeklerin inşaatlar bitince ortada bırakılmasıdır.”