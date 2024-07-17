Sokak hayvanları tasarısı komisyonda

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) hayvan hakları dernekleri, hayvan hakları savunucuları ve hukukçuların ilk günden bu yana “Belediyelere öldürme (ötanazi) yetkisi veriyor”, “Sokak hayvanlarına toplu katliam yasası” diye karşı çıktığı, sahiplendirilmeyen sokak hayvanlarına ötanazi yolu açıldığı iddia edilen “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda bugün görüşülecek. TBB Hayvan Hakları Komisyonu da teklifin geri çekilmesi çağrısında bulundu. Komisyona katılacak olan TBB’nin değerlendirmeleri özetle şöyle:

‘İFADELERİN UCU AÇIK’

“Değişiklik ile tüm sahipsiz hayvanların yerel yönetimlerce toplanarak, ‘kamu güvenliği, anatomisi bozuk hayvan’ gibi ucu açık ifadelerle ‘ötanazi’ adı altında öldürülmesi yetkisi verilmektedir. Kanunun yürürlük tarihinden bu yana 20 yıldır tüm belediye sayısının yüzde 10’u kadar bile bakımevi kurulmamışken; mevcut az sayıdaki bakımevleri hayvanların çoğu zaman aç susuz bırakıldığı, türlü eziyetlere maruz bırakıldığı ve hatta öldürüldüğü yerler olarak karşımıza çıkmakta iken sayısı 3-4 milyon olarak açıklanan tüm sahipsiz köpekler için ‘nitelikli yaşam alanı’ nasıl sağlanacak?”

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‘SUİİSTİMAL EDİLEBİLİR’

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Devrim Güngör de “Daha insancıl, sürdürülebilir ve etkili çözümler üretmek mümkünken, ötanazi gibi geri dönülmez bir uygulamayı tercih etmek, toplumun vicdanında derin yaralar açacaktır. Sorunun kökenine inilmeden, geçici çözümlerle bu sorun ortadan kaldırılamaz. Yasa teklifi, yerel yönetimlere sahipsiz hayvanlara ötanazi uygulama yetkisi vermektedir. Ancak bu yetki, keyfi uygulamalara yol açabilir. Yerel yönetimlerin, bu yetkiyi suiistimal ederek, sahipsiz hayvanlara gereksiz yere ötanazi uygulama riski bulunmaktadır. Bu durum, hayvan hakları ihlallerine ve toplumda güvensizliğe yol açabilir.

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, dün AK Parti’nin sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini TBMM önünde protesto eden vatandaşlara destek verdi.

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AK PARTİLİ GÜLER: YAŞAM ALANLARI OLUŞTURACAĞIZ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ‘sağlıklı hayvanlara da ötanazi yapılacak’ iddialarıyla ilgili Hürriyet’e şu açıklamaları yapmıştı: “Yalan, kanun metni elimizde. Açıkladık, soru cevap yaptık. Biz nitelikli yaşam alanları oluşturacağız. Bunu oluşturduğumuzda da sağlıklı hayvanların zarar görmesini engellemek için kanun metni kapsamında olan hayvanlara ötanazi yapacağız. Sağlıksız hayvanlar da diğerlerine zarar veriyor. Bu hayvanlar onlara zarar vermesin diye sağlıklı hayvanlara yaşam alanı oluşturacağız.”

CHP’Lİ SUİÇMEZ: 2028’E KADAR NE OLACAK

Teklifin anayasaya aykırı olduğunu dile getiren CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Hürriyet’e şu değerlendirmeleri yaptı: “Teklifle, belediyelere 31 Aralık 2028’e kadar hayvan bakımevlerini kurmak yükümlülüğü getiriliyor. Peki 2028’e kadar ne olacak? Sokaktan toplananlar nereye götürülecek? Hepsi öldürülecek mi? Yapılacak olan belli. Belediyelere kaynak aktılarak, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, sonra da bulundukları çevrede yaşatılmaları gerekiyor.”