Sokak hayvanları korona virüsle mücadele döneminde unutulmadı



Çankaya Belediyesi Hayvan Barınağı tarafından rutin olarak gerçekleştirilen sokak hayvanlarına mama, su dağıtımı ve bakım faaliyetleri, yeni nesil korona virüs salgını nedeniyle artırıldı. Barınak görevliler, bölgelerindeki birçok noktada bulunan sokak hayvanlarına mama, su dağıtımı ve bakım faaliyeti gerçekleştiriyor. Ekipler, korona virüs nedeniyle çalışmalarını sıklaştırarak, dağıtımı yapılan mama ve su gibi ürünlerin bırakıldığı noktaları genişletti. Sokakta bakıma muhtaç olan hayvanları toplayarak ilk önce bir noktada karantinaya alan barınak görevlileri, bakımı yapılan hayvanları koğuşlarda besliyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. Haftada iki gün ziyarete açılan barınağa gelen misafirler, bakımı, kısırlaştırması ve aşıları yapılan sokak hayvanlarını sahiplenebiliyor.

Çankaya Belediyesi Hayvan Barınağında görevli Uzman Veteriner Hekim Zeynep Gültekin, barınak olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. Sokak hayvanları için besleme ve bakım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Gültekin, "Korona virüs salgınından dolayı insanlar gerekmedikçe sokağa çıkamadıkları için dışarıdaki canlarımız yemek ve su bulmakta zorlanıyor. Çankaya Belediyesi olarak yıllardır besleme noktalarımız var. Bu bölgelerde mama ve su dağıtımı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bu süreçte besleme faaliyetleri daha sıkı ve artmış düzeyde"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in talimatıyla faaliyetlerin daha sıkı ve artırılmış düzenle devam ettiğini kaydeden Gültekin, "Barınağımızda 950 civarında köpeğimiz var. Onların bakımlarını da yapıyoruz ve kontrolleri veteriner hekimlerimiz tarafından gerçekleştiriliyor" dedi.



"Barınaklar dezenfekte ediliyor"

Barınakların hayvanlara zararsız ilaçlarla dezenfekte edildiğini belirten Gültekin, "Bu dönemde sokaktaki canlarımızın açlıkla olan mücadelesinde Çankaya Belediyesi olarak elimizden geldiğinde onların yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle canlara zararı olmayan dezenfektanla koğuşlarımızın içi, etrafı, yerleşke içerisindeki her yerin ilaçlaması makine ve araçlarla beraber düzenli olarak yapılıyor" diye konuştu.