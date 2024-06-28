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Sokak hayvanları için uyutmaya alternatif aranıyor

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Sokak Hayvanları#Uyutma
Sokak hayvanları için uyutmaya alternatif aranıyor
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta başında yapılan AK Parti MYK toplantısında, sokak hayvanları düzenlemesinde uyutma dışındaki alternatif seçenekler üzerinde duruldu.

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Bazı MYK üyelerinin “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” modelini önerdiği toplantıda belediyelere “hayvanların cins, tür ve mevcut hallerine göre barınak kurma” zorunluluğu getirilmesi, görevini yapmayan belediyelerin para cezasından hapis cezasına kadar ağır yaptırımlara tabi tutulması, hayvanı sokağa bırakan ya da üretip vahşileştirenlere ağır cezalar getirilmesi gibi alternatifler masaya yatırıldı.

DÜZCE VE KONYA ÖRNEĞİ

Toplantıda bazı belediyelerin barınak faaliyetleri örnek gösterilirken Düzce’deki hayvan doğal yaşam alanları ile Konya’daki hayvan kanser hastanesine değinildi. Kimi AK Parti kurmayları toplantıda, “Yerel yönetimlere ‘sahipsiz hayvanları uyutun’ dediğimizde özellikle muhalefetin elindeki belediyeler ‘Hükümet istedi biz yaptık’ diyecekler. AK Parti, ‘hayvan katleden parti’ olarak anılacak. Uyutmaya alternatif modeller mutlaka çalışılmalı” görüşünü dile getirdi. 

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ERDOĞAN UYUTMAYA MESAFELİ

Teklif metnindeki “uyutma” alternatifine mesafeli durduğu belirtilen Erdoğan’ın sokak hayvanları meselesinin MYK’da gündeme gelen “yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir” önerisi çerçevesinde yeniden çalışılması ve belediyelere maliyet etki analizinin çıkarılması talimatını verdiği öğrenildi.  

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Sokak Hayvanları#Uyutma

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