Bu dünya bizim olduğu kadar hayvanlara da aittir. Zira her gün yanından geçip gittiğimiz pek çok farklı can dostu hayvanlar, dünyada her gün zorlu bir var olma savaşı vermektedir. Ancak onlara dokunacak küçük bir el ve küçücük bir yardım dahi, bu zor durumdan onları çıkarmak için önemli bir olanak sağlayabilir. Empati kurmak ve onların yaşadıkları sorunları anlayabilmek, insanların yardım edebilmesi ve harekete geçmesi için yeterlidir. Yıl boyunca hem çok soğuk hem de çok sıcak havalarda farklı ihtiyaçları olan hayvanlara, birkaç kolay yöntem ile düzenli olarak yardım edilebilir.

Sokak Hayvanları İçin Ne Yapabiliriz?

Sokak hayvanları her geçen zaman yaşam mücadelesi konusunda çok daha zorlu bir döneme giriyor. Özellikle yaşamak için temel ihtiyaçlarını bulma konusunda bile çok ciddi sorunlar yaşayabilmektedirler. Ancak insanoğlu olarak basit yöntemler ele almak suretiyle, sevimli dostlara yardım etmek mümkün. Üstelik bu durum hem bireysel olarak ele alınabilir hem de birlik oluşturmak suretiyle beraberce gerçekleştirme şansı elde edilebilir. Peki, sokak hayvanları için yapılabilecek olan unsurlar nelerdir?

- Sabit su istasyonları oluşturulabilir.

- Yemek artıkları mama olarak değerlendirilebilir.

- Sıcak ve soğuk günler için onlara özel barınaklar yapılabilir.

- Çevredeki hayvanların sayısını bilerek koruma altına alınabilir.

- Herhangi bir sorun karşısında belediye veterinerleri ile iletişime geçilebilir.

- Pire kovucu tasma ile beraber yaşam standartları daha yukarı çekilebilir.

- Kış aylarında aracın kaputuna vurmak onların hayatlarını kurtarabilir.

- Yaralanmış ya da terk edilmiş hayvanlar misafir edilebilir.

- Sokak hayvanlarını sahiplenebilmesi için insanlar teşvik edilebilir.

- Sevgiye çok ihtiyaç duyan minik dostlara sevgi gösterilebilir.

Yukarıda sayılan tüm bu maddeler kolay şekilde ele alınabilir ve uygulanabilir. Özellikle mahallenizde dolaşan ve sürekli olarak gördüğünüz bu can dostlara kolayca yardım edebilirsiniz. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamak aslında yeterlidir. Tabii biraz da sevgi göstermek onlarla uyum içerisinde ve keyifli şekilde yaşama imkanı sunar.

Özellikle su ve yemek ile beraber barınma çok önemlidir. Çünkü hava koşulları her geçen zaman çok daha çetin hale gelmeye başladı. Bu da özellikle kedi ve köpeklerin temel ihtiyaçlarını gidermelerinde bile zorluk çekmelerine sebep oluyor. O yüzden mutlaka gerekli önlemler hem bireysel hem de toplu şekilde alınması için ön ayak olunmalıdır.