Sokak hayvanları için doğaya su ve yiyecek bıraktılar

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kırsal alanlarda bulunan sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için kırsal mahalleler, park ve bahçelerde oluşturulan belirli alanlara yiyecek bıraktı. İlçenin farklı noktalarındaki alanlara mama, yem, ekmek kırıntıları ve su bırakan ekipler, bazı sokak köpeklerine de kendi elleriyle su içirdi. Belediye yetkilileri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için bu çalışmayı sürekli yaptıklarını belirtirken, herkesi, hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırdı.