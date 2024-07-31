Sokak hayvanları düzenlemesi yasalaştı... Ya sahip ya barınak

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Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

VETERİNERLER UYUTABİLECEK

Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlar veteriner tarafından uyutulabilecek.

REHABİLİTE TESİSLERİNE DÖNÜYOR

Sahipli ve sahipsiz hayvan tanımlandı. Uygulamada tereddüde mahal verilmemesi amacıyla ve Kanun’daki “yakala-kısırlaştır-sal” metodunun kaldırılması nedeniyle hayvan bakımevi tanımında uyum değişikliği yapılıyor. Hayvan bakımevi, “Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların sahiplendirilinceye kadar barındırıldığı ve rehabilite edildiği bir tesis” şeklinde değiştiriliyor.

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BAKANLIKTAN MALİ DESTEK

Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk etmek veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakmak artık yasak. Hayvanlar için ameliyathaneler kurmak, bunlara ilişkin ilaç, alet ve ekipmanları temin etmek ve bakımevlerinde bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme faaliyetlerini yürütmek için başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bakanlık tarafından teşvik veya mali destek sağlanacak.

TERK EDENE 60 BİN TL CEZA

Hayvanını terk edenlere hayvan başına verilen 2 bin TL’lik ceza 60 bin TL’ye çıkarılacak. Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanları bakımevi dışında bir yere terk eden veya bakımevinde barındırılan hayvanı bakımevi dışında bir yere bırakanlara ise hayvan başına 50 bin TL idari para cezası verilecek.

Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

BELEDİYELER TEDBİR ALMAKTA YETKİLİ

Yeni yasayla yerel yönetimlerin sorumluluk alanları da yeniden düzenleniyor. Yerel yönetimler sahipsiz köpeklere ilişkin yürüttüğü iş ve işlemlerde Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi kapsamında gerekli idari tedbirleri almaya yetkili olacak. Hayvanlara yapılacak müdahalenin sadece tıbbi gerekçelerle değil kanunda yer alan diğer istisnai durumlarda da yapılabilmesine imkân sağlanacak.

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BELEDİYELERE BAKIMEVLERİ ZORUNLULUĞU

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurmak zorunda olacak. Bakımevlerine alınan hayvanlar bakanlık veri sistemine kaydedilecek. Rehabilite edilenler, sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevlerinde barındırılacak.

ÖDENEKLER BAŞKA YERDE KULLANILAMAYACAK

Belediyeler, 31 Aralık 2028’e kadar hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5’i oranında kaynak ayıracak. Bu oran, büyükşehir belediyelerinde binde 3 olarak uygulanacak. Ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılamayacak.

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BAŞKANLARA HAPİS CEZASI

Büyükşehir, il ve nüfusu 25 bini aşan belediyelerden hayvanlar için kaynak ayırmayan ve ayrılan kaynağı başka amaçlar için sarf eden belediye başkanı ile yetkililere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

EN GEÇ ARALIK 2025

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorunda olacak.

YÜZDE 40 HAZİNE DESTEĞİ

Yasanın barınak harcamalarıyla ilgili maddesine Hazine fonu eklendi. Genel Kurul’da AK Parti’nin verdiği önergeyle belediyelere destek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kaynak aktarılması düzenlendi. Buna göre, hayvan bakımevlerinin kurulması, rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakılması amacıyla belediye bütçelerinden öngörülen asgari miktarın üzerinde yapılan harcamaların yüzde 40’ı kadar da Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynak verecek. Örneğin; bir belediye barınaklar için en az 1 milyar lira kaynak ayırdı. Ancak barınaklar için 1 milyar 400 milyon lira harcadı. Bu durumda 400 milyon liranın yüzde 40’ını Hazine’den alacak.

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TASARRUFA TAKILMAYACAK

Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, belediyelerin sahipsiz hayvanlara yönelik projeleri ve bu amaçla yapılan harcamaların kamudaki tasarruf önlemlerine takılmayacağını açıkladı. Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kirişci “2028 yılına kadar sanki yerel yönetim bekleyecek, 31 Aralık 2028 olduğunda barınak yapıp yapmadığı sorgulanacakmış gibi ifadeler kullanılıyor. Bu doğru değil. 2028 gelene kadar dört dönem halinde barınak yapım çalışmaları eksiksiz, aksaksız devam edecek” dedi.

AK PARTİ’DEN 20 İSİM OYLAMAYA KATILMADI

İki gün boyunca süren görüşmelerin ardından yasa 224 ret oyuna karşı 275 oyla kabul edildi. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan dışında 592 sandalyenin bulunduğu parlamentoda 500 milletvekili oylamaya katıldı. AK Parti’den Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanı sıra, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Zafer Sırakaya ile Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Süleyman Soylu, Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile eski bakanlar Derya Yanık, Mahmut Özer ile Mehmet Muş’un da aralarında bulunduğu 20 isim oylamaya katılmadı.

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BAHÇELİ GRUBUNU SERBEST BIRAKTI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yasayla ilgili grubunu serbest bıraktı. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 30 milletvekili kabul oyu verirken; Bahçeli, Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, Semih Yalçın, Sadir Durmaz, İzzet Ulvi Yönter’in de aralarında olduğu 20 milletvekili oylamaya katılmadı.

CHP’DE 4 MİLLETVEKİLİ MAZERETLİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partilerinden 123 milletvekilinin ret oyu verdiğini, katılmayan 4 milletvekilinden 3’ünün hasta, 1’inin yurtdışında olması nedeniyle mazeretli sayıldığını açıkladı.

ŞİMDİ NE OLACAK

BARINAKLAR SİL BAŞTAN

Yasaya göre belediyeler ilk olarak mevcuttaki barınaklarını yeni ve modern sisteme göre düzenleyecek. Barınağı olmayan ya da aktif kullanmayan belediyeler, yeni barınaklar yapacak ya da aktif olarak kullanılmayan barınakları faaliyete geçirecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu süreçte belediyelere yönelik yeni teşvik çalışmaları yapacak ve bunları açıklayacak.

ÖNCELİK SAHİPLENDİRME

Düzenlemeyle ilgili çalışma yapan kaynaklara göre, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bütün sokak köpeklerinin toplanması gibi bir uygulama olmayacak. Çünkü bu süreç, belediyelerin barınak imkânlarına paralel bir biçimde yürüyecek. Öncelikle, vatandaşlar tarafından şikâyet edilen sokaklarda özellikle çeteleşmiş ve saldırgan köpekler toplatılarak barınaklara yerleştirilecek. Bu köpekler barınaklarda, eğer cins bir köpek ise cinsine veya saldırganlıklarına göre ayrılacaklar.

BARINAKTA KALMAYA DEVAM EDECEK

Sonra da yine öncelikle kısırlaştırılacak olan bu köpekler hem aşılanacak hem de rehabilite edilecek. Bu süreçte yapılan kampanyalar ile köpeklerin sahiplendirilmesi sağlanacak. Sahiplendirilemeyen köpekler barınaklarda kalmaya devam edecek. Diğerlerinden ayrılan, saldırgan olan köpekler rehabilite edilebilirse barınakta kalmaya devam edecek. Ancak bu köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlar veteriner tarafından uyutulabilecek.

BAKAN YUMAKLI: UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ÇIKACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün katıldığı bir televizyon yayınında, sahipsiz hayvanlara yönelik kanunun ardından ikincil mevzuatın hazırlıklarını da büyük oranda tamamladıklarına işaret ederek, “Kanunun son haline göre, kanunda yer alan hususların uygulamasını da tarifleyerek bir yönetmelik çıkartmış olacağız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu konuda görevli. Dolayısıyla bütün denetim hususlarını bu Genel Müdürlüğümüz takip edecek” dedi. Kanunun problemin çözümü için en uygun hal olduğunu bildiren Bakan Yumaklı, yayınlayacakları yönetmelikte barınaklarla ilgili de düzenleme yapılacağını belirterek, söz konusu yönetmelikte barınakların standartlarının belirlenmiş olacağını ve bunların dışındakilere izin

vermeyeceklerini bildirdi.

SİLVAN'DA TOPLAMA

Diyarbakır’da Silvan Belediyesi, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanunun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından ekiplerin sokaklardan köpekleri topladığı anların fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda “Ekipler tarafından ilçe merkezi genelinde toplanan köpekler barınağa götürüldü” denildi. Yapılan açıklama ve fotoğraflar gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından kaldırıldı. Yapılan ikinci açıklamada ise paylaşımda kullanılan dil ve hayvanların toplanma şekli nedeniyle özür dilendi.



