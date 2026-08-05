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Sokak hakkı operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#İstanbul#Antalya
Sokak hakkı operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 07:00

İstanbul'da iş insanlarını yabancı GSM hatlarından arayarak "sokak hakkı" adı altında haraç isteyen suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli yağma’, ‘mala zarar verme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarını işledikleri tespit edildi. Teknik takip ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin, İstanbul genelinde işinsanlarını yabancı GSM hatlarından arayıp mesaj göndererek ‘sokak hakkı’ adı altında para talep ettikleri, ödeme yapmayanların işyerlerini kurşunlayıp yakmaya çalıştıkları, işyerlerini yağmaladıkları ve bazı işinsanlarını öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlendi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturmada, 16 ayrı eyleme karıştıkları belirlenen, 5’i tutuklu bulunan toplam 36 şüpheliden 31’inin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Antalya ve Yalova’da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. 

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#İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı#İstanbul#Antalya

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