Sokak hakkı operasyonu

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘nitelikli yağma’, ‘mala zarar verme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarını işledikleri tespit edildi. Teknik takip ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin, İstanbul genelinde işinsanlarını yabancı GSM hatlarından arayıp mesaj göndererek ‘sokak hakkı’ adı altında para talep ettikleri, ödeme yapmayanların işyerlerini kurşunlayıp yakmaya çalıştıkları, işyerlerini yağmaladıkları ve bazı işinsanlarını öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlendi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturmada, 16 ayrı eyleme karıştıkları belirlenen, 5’i tutuklu bulunan toplam 36 şüpheliden 31’inin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Antalya ve Yalova’da düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.