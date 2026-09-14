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"Sokak hakkı" adı altında haraç toplayan çeteye şafak operasyonu: 18 gözaltı

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#Sokak Hakkı#Çete#Haraç
Sokak hakkı adı altında haraç toplayan çeteye şafak operasyonu: 18 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 09:22

İş insanlarını tehdit ederek haraç alan, kabul etmeyenlerin iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütüne İstanbul ve Kars merkezli operasyon düzenlendi. 8 ayrı eyleme karıştığı belirlenen 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iş insanlarına yabancı GSM hatları üzerinden mesaj ve telefon yoluyla ulaşarak ‘sokak hakkı’ adı altında para talep eden suç örgütü üyelerinin, para vermeyi kabul etmeyen kişilerin iş yerlerini kurşunlayıp yağmaladıkları ve bazı mağdurları öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlendi.

Sokak hakkı adı altında haraç toplayan çeteye şafak operasyonu: 18 gözaltı

8 AYRI EYLEME KARIŞTILAR

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, şüphelilerin İstanbul genelinde 8 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi.

Sokak hakkı adı altında haraç toplayan çeteye şafak operasyonu: 18 gözaltı

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18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 6’sı tutuklu bulunan toplam 32 şüpheliden 26’sının yakalanması amacıyla bugün İstanbul ve Kars’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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#Sokak Hakkı#Çete#Haraç

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