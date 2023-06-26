×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sokak düğününü sonlandırmaya giden polis ekiplerine saldırdılar

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Polis#Şiddet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 13:19

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sokakta yapılan düğünü gece yarısı sonlandırmaya giden polis ekipleri taşlı, sopalı ve baltalı saldırıya uğradı. Yaşanan arbedede 5 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Bağlık Mahallesi'nde dün yapılan sokak düğünü gecenin geç saatlerine kadar devam edince mahalleli gürültüyü polise bildirdi. Bölgeye giden polis ekipleri, saatin gece yarısını geçtiği için düğünün sonlandırmalarını istedi. Ancak itiraz eden düğün sahipleri, polis ekiplerine taş, sopa, balta, satır, sandalye ve cam şişelerle saldırdı. Polis, saldırganlara cop ve biber gazı kullanarak müdahale etti.

Mahalleye takviye ekipler sevk edildi. Çıkan arbedede 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak burada da yaralıların yakınları polis ekiplerine saldırdı. Saldırganlar, hastanenin acil servisindeki bazı camları kırdı.

polis ekipleri, olaylara karıştığını belirlediği toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Polis#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl Amberın inanılmaz hikâyesi...

950 milyon voltluk elektriğe kapıldı ve hayatta kaldı... Peki ama nasıl? Amber'ın inanılmaz hikâyesi...

#Amber Escudero-Kontostathis
Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

Hastalar cevapları sosyal medyada arıyor ama ne kadarı doğru? Polikistik over sendromu ile ilgili 10 efsane

#Sağlık
Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat Tehlikeli türler hangileri

Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat! Tehlikeli türler hangileri?

#Bitkiler