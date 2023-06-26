Sokak düğününü sonlandırmaya giden polis ekiplerine saldırdılar

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Bağlık Mahallesi'nde dün yapılan sokak düğünü gecenin geç saatlerine kadar devam edince mahalleli gürültüyü polise bildirdi. Bölgeye giden polis ekipleri, saatin gece yarısını geçtiği için düğünün sonlandırmalarını istedi. Ancak itiraz eden düğün sahipleri, polis ekiplerine taş, sopa, balta, satır, sandalye ve cam şişelerle saldırdı. Polis, saldırganlara cop ve biber gazı kullanarak müdahale etti.

Mahalleye takviye ekipler sevk edildi. Çıkan arbedede 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak burada da yaralıların yakınları polis ekiplerine saldırdı. Saldırganlar, hastanenin acil servisindeki bazı camları kırdı.

polis ekipleri, olaylara karıştığını belirlediği toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)