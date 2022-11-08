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Sokak düğününde vuruldu! İşte o an...

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#Adana#Fırat Yalçınkaya#Sokak Düğünü
Sokak düğününde vuruldu İşte o an...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 09:51

Adana'da akrabasının sokak düğününe katılan Fırat Yalçınkaya, kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli, olay yerinden kaçarken bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, cumartesi günü Seyhan ilçesi, Küçükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabasının sokaktaki düğününe katılan Fırat Yalçınkaya'ya, sandalyede oturduğu sırada arkasından biri yaklaştı. Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla Yalçınkaya’yı bacağından vurup, kaçtı.

Sokak düğününde vuruldu İşte o an...
Bu sırada sokakta çocukların olması ve Yalçınkaya’nın yanındakilerin tepki vermemesi ise dikkat çekti. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Fırat Yalçınkaya, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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#Adana#Fırat Yalçınkaya#Sokak Düğünü

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