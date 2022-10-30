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Sokak düğününde saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralı

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#Adana#Yüreğir#Düğün
Sokak düğününde saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 16:04

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki sokak düğününe katılıp silahlı saldırıya uğrayan Galip Düz hayatını kaybetti, oğlu Muhammet Düz ağır yaralandı.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki düğüne katılan Galip Düz ile oğlu Muhammet Düz, Doğan D. ve Mehmet Emin Ş.'nin silahlı saldırısına uğradı. Baba ile oğlu, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Galip Düz, hayatını kaybetti. Muhammet Düz'ün durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Doğan D. polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheli aranıyor. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

 

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#Adana#Yüreğir#Düğün

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