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Sokak düğününde bekçilere saldırı

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#Sokak Düğünü#Bekçi#Şehit
Sokak düğününde bekçilere saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 07:00

Şişli'de geç saatlere kadar süren düğünün sahipleriyle yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Oltan Koca (35) için İstanbul İl Emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

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İstanbul Şişli’de yapılan sokak düğünüyle ilgili önceki gece 23.00 sıralarında çok sayıda şikâyet yapıldı. Mahalle bekçileri sokağa giderek düğün sahiplerinden eğlenceyi sonlandırmalarını istedi. Düğüne katılanlar bekçilere taş, sopa ve kalaslarla saldırdı. Kalabalığı dağıtmak için bibergazı kullanıldı. Bu sırada sırtına kalas darbesi aldığı öne sürülen bekçi Oltan Koca (35), sıkılan bibergazından da etkilenerek fenalaştı. Evli ve 2 çocuk babası Oltan Koca, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 4 bekçinin de aldıkları darbelerle hafif yaralandığı olayla ilgili polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Oltan Koca’nın şehit olduğu haberini alan meslektaşları hastanenin önüne akın etti. Olay Yeri İnceleme ekipleri de hastaneye gelerek inceleme yaptı.

TÖREN DÜZENLENDİ

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş sosyal medya hesabından, ”Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dilerim. Mekânı cennet, ruhu şad olsun” dedi. Şehit Oltan Koca için İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi. Törenin ardından şehit bekçinin cenazesi memleketi Gümüşhane’ye götürüldü.

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#Sokak Düğünü#Bekçi#Şehit

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