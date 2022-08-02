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Sokak dövüşlerini aratmayan görüntüler! Arkadaşlarının komutu ile kavgaya tutuştular

#İstanbul#Sultangazi#Kavga
Sokak dövüşlerini aratmayan görüntüler Arkadaşlarının komutu ile kavgaya tutuştular

Sultangazi'de iki farklı grubun kavgası sokak dövüşlerini aratmadı. Kavga için buluşan taraflar birbirlerine acımasızca saldırırken, o anları izleyen arkadaşları hem cep telefonu kamerasıyla görüntüledi, hem de tezahürat yaptı.

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İlk kavga, İsmetpaşa Mahallesi'nde kızlar arasında yaşandı. Ara sokakta buluşan iki kız arkadaş, kendilerini izlemek için burada bulunan arkadaşlarının komutu ile kavgaya tutuştu. İki genç kızın saç saça yumruk ve tekmeli kavgasına o anları izleyen bir başka kişi de dahil oldu. Yaşananlar ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokak dövüşlerini aratmayan görüntüler Arkadaşlarının komutu ile kavgaya tutuştular

YARI ÇIPLAK KAVGAYA TEZAHÜRAT

İkinci kavga da aynı mahallede bulunan boş bir arazide yaşandı. İddiaya göre, sosyal medyada tartışan ve birbirlerine küfür eden iki arkadaş, kavga için mahallede bulunan boş arazide buluşmaya karar verdi.

Sokak dövüşlerini aratmayan görüntüler Arkadaşlarının komutu ile kavgaya tutuştular

İki arkadaş boş arazide buluşarak, yarı çıplak şekilde kavgaya tutuştu. Tarafların arkadaşları da kavga anını izleyerek, tezahüratta bulundu ve o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

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#İstanbul#Sultangazi#Kavga

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