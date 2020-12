Sokağın neşesi

Kadıköy, Beşiktaş gibi yerlerde seyircinin karşısına çıkan Şenol yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı:

İSKELEDE STAND-UP

Evde stand-up notlarımı karıştırırken komedyenlerle müzisyenleri karşılaştırdığım bir espriye rastladım. Sonra müzisyenler istediklerinde sokağa çıkıp izleyiciyle buluşabiliyor neden bunu komedyenler yapmıyor diye düşündüm. İzleyici bize gelemiyorsa biz izleyiciye gitmeliyiz. Denemeye karar verdim. İlk gösterimi de Beşiktaş’ta vapur iskelelerinin orada yaptım.

TEPKİLER ÇOK GÜZEL

Ses sistemi kurarak 10 dakikalık bir gösteri yaptım.’Bugün ilk defa bir şey deneyeceğim. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Eğer siz bana gülmezseniz düştüğüm durumda herkes bana gülecek’ diyerek söze başladım. Çok güzel tepkiler aldım. Mizah duygusu çok yüksek bir toplumuz. Zaten bunu hayatın her anında hissediyorsun. İlk anda çok şaşırdılar ama sonra gülmeye başladılar. Laf atanlar oldu, esprilere katılanlar oldu. Daha sonra Kadıköy’de bir gösteri yaptım. Şimdiye kadar 5 gösteri oldu. Bu anları da sosyal medyada paylaştım. ‘Sosyal medyada önceden duyur izlemeye gelelim’ diyenler var. ‘Bizim şehrimize de gel’ diyenler var.

TÜRKİYE’Yİ GEZECEK

Şimdilik metin yazarlığı yaparak ve sosyal medyadan geçimimi sağlayabiliyorum. Bu yüzden sokak komedyenliğini para için yapmak gelmedi aklıma. Benim ki daha çok heyecanlı bir fikri deneme isteğiyle başladı. Önümüzdeki aylarda farklı şehirlerdeki sokaklarda sokak komedyenliği yapma amacım var. Her an her yerde karşınıza çıkabilirim.