Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sokağı kapatıp düğün yapmak istediler, arbede çıktı

#İstanbul#Esenyurt#Düğün
Sokağı kapatıp düğün yapmak istediler, arbede çıktı

İstanbul Esenyurt'ta sokağı kapatarak düğün yapmak isteyenlerle polis arasında çıkan arbede de gruptan 2 kişi, polis memuruna yumruk attı. Ekipler, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti. Arbede ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir grup sokakta düzenleyecekleri düğün için yolu kapatmak istedi. Sokakta evleri bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, 'sokağı kapatarak düğün yapılamayacağı' yönünde uyarıda bulundu. Yapılan ikazlara aldırış etmeyenler, polis ekipleri ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini arbedeye bıraktı. Arbede sırasında gruptan 2 kişi, polise yumruk attı. Bunun üzerine ekipler, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı ve havaya ateş etti. Olay yerine gelen takviye polis ekiplerine rağmen bir süre daha devam eden arbede, güçlükle yatıştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞANAN GERGİNLİK KAMERADA

Sokakta, grup ile polis arasında yaşanan gerginlik çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tartışma sırasında 2 kişinin polis memuruna yumruk atması, polisin havaya ateş ettiği, bu sırada bir kişinin yerde yattığı ve bazı kişilerin polise sandalye fırlattığı anlar yer alıyor.

Haberin Devamı

Sokağı kapatıp düğün yapmak istediler, arbede çıktı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Esenyurt#Düğün

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google