Sokağı herkes kafasından silsin

CHP Lideri, KRT TV’de katıldığı programda özetle şunları söyledi:

SANDIKLA YOK EDECEĞİZ

“(CHP neden kitleleri harekete geçirmiyor?) Sarayın da tam istediği bu: ‘Olaylar çıksın, çok sayıda insan hayatını kaybetsin, ben OHAL ilan edeyim ve devleti yöneteyim.’ İstiyor ki biz sokağa çıkalım, istiyor ki ‘Ben onların üzerine güvenlik güçlerini göndereyim.’ İstiyor ki çok sayıda insan hayatını kaybetsin. İstiyor ki; ‘Parlamentoyu da kapatayım KHK’larla ülkeyi yöneteyim.’ Kitlenin böyle bir talebi yok, kimin var bilmiyorum. Böyle bir talebi herkes kafasından silsin bir kere. Sandık gelecek. Demokratik yollarla bir otoriter rejimi yolcu edeceğiz, bu işin kuralı budur. Acıya tahammülümüz yok. (Sandık) Her zaman gelebilir.

ALTAN VE ILICAK SAVUNMASI

(Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ı savunması) Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. (Bunlara haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz?) Evet. Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar? Ama bazıları ellerini kollarını sallayarak geziyorlar hâlâ. Gazeteci olarak görüp görmemem... Ben gazeteci değilim. Ama bunlar, sadece onlar değil, Selahattin Demirtaş da, Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlıklar var. Bunlar boşu boşuna yatıyorlar içeride.

BU KADAR ÖLÜM OLMAYACAKTI

Bugün yeniden sokağa çıkma yasağı geldiyse yaptıkları kongreler yüzündendir. Yazık günah değil mi ya bu insanlara? Ölüm sayıları yeniden 390’lara çıktı. Ya bu cinayettir. Aşı olsa bu kadar ölüm olmayacaktı. Nerede bu aşı? Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor, saray ayrı telden çalıyor.”

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