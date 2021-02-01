Sokağa terk edene ceza zulmedene hapis

Hayvan haklarıyla ilgili beklenen yasal düzenlemenin ana unsurları konusunda uzlaşma sağlandığı öğrenildi. Belediye başkanları yapılan toplantılarda bazı kişi ve kurumların sokak hayvanlarını toplayıp araçlarla barınaklara bıraktığını anlattı. Sahipsiz hayvanları, başka şehir ve ilçelerin sınırına bırakıp giden belediyeler olduğu aktarıldı. Bu tür davranışlar sergileyen kişi, kuruluş ve belediyelere de ceza verilmesi planlandı.

MAL DEĞİL CAN

Taslağa göre hayvanlar artık “mal değil, can” olarak tanımlanacak. Sahipli sahipsiz hayvan ayırımı kalkacak. Hayvanlara çipli izleme yapılacak. Sahipli hayvanını sokağa bırakanlar bu çiple izlenecek ve 1500 lira ceza verilecek.

KISIRLAŞTIRMA KAMPANYASI

Kısırlaştırma kampanyası başlayacak. Kısırlaştırma kampanyasının maliyetini devlet üstlenecek. Tarım Bakanlığı’nın belediyelere kısırlaştırmalar için verdiği miktar arttırılacak. Kısırlaştırma başına 75 lira ödenecek. Barınak yapımından kısırlaştırmaya kadar olan tüm işler, yasa kapsamında belediyelere verilen asli işlerden sayılacak.

EZİYET EDENE HAPİS CEZASI

Taslağa göre hayvanlara eziyet eden, işkence yapan, ölümüne neden olanlara hapis cezası gelecek. Bu ceza erteleme kapsamına girmeyecek. Hayvanlara eziyet eden kişiler hapis yatacak. Bu ceza TCK’da değil, yasanın içinde düzenlenecek. Hayvanlara tecavüz suçu ile ilgili de belli düzenlemeler olacak. Ancak bu düzenlemeyle ilgili “iftira” gerekçesiyle itiraz edenler bulunuyor.

4 BAKANLIK YÜRÜTÜYOR

AK Parti kurmayları, çalışmaların, Tarım ve Orman, Hazine ve Maliye, Adalet, Çevre Bakanlıklarının katkılarıyla sürdüğünü belirterek, “Bu hafta çalışmayı tamamlayıp, Cumhurbaşkanı’na sunacağız. Bazı konularda son kararı kendisi verecek. 10 gün için süreci tamamlamayı planlıyoruz” dedi.