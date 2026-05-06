Sokağa park edilen otomobil 4 gün sonra alev alev yandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 11:27

Kağıthane’de park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçta hasar meydana geldi. Araç sahibi Nihat Ş.’nin (46), olayın ardından polise verdiği ifadede otomobilini 4 gün önce sokağa park ettiğini ve herhangi bir husumetlisinin bulunmadığını söylediği öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Olay, dün saat 17.15 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan 34 NGZ 58 plakalı otomobil alev alev yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yanan araca müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

4 GÜN ÖNCE PARK ETTİ 'HUSUMETLİM YOK' DEDİ

Polis ekiplerinin araç çevresinde yaptığı kontrollerde kundaklamaya yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı. Araç sahibi Nihat Ş.’nin, olayın ardından polise verdiği ifadede otomobilini 4 gün önce sokağa park ettiğini ve kimseyle husumetinin bulunmadığını söylediği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin ilk değerlendirmesinde yangının elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

