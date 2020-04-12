Sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar boş

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Corona Virüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağın ikinci gününde de İstanbul'da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu'nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti.

Ayvansaray'da metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.

KADIKÖY'DE DURAKTA OTOBÜS BEKLEDİLER

D-100 Karayolu'nda trafik yok denecek kadar azaldı. Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe mevkii Ankara istikametinde durakta aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu bazı vatandaşlar işlerine gitmek için otobüs bekledi. Durakta bekleyen bir vatandaş, “Yarım saat oldu. 07.00’de evden çıktım. İş yerine gidiyorum. İş yerim Maltepe’de. Metrobüsleri kapatmaları kötü oldu. Arabalar da bir tane geliyor. Ondan sonra 08.00'den sonra yok biliyorsunuz. Sıkıntı var biraz” dedi.

İSTANBUL’UN MEYDANLARI BOŞ KALDI



İstanbul’daki kalabalık meydanlardan Beşiktaş, Dolmabahçe, Taksim ve Barbaros Bulvarı Pazar günü boş kaldı.



