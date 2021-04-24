Sokağa çıkma yasağı cezası, hafta içi her akşam saat 19.00'dan sonra ve hafta sonları kısmi kapanma genelgesine göre yasak saatlerinde uygulanıyor. Ramazan boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, verilen sokağa çıkma yasağı cezasının ne kadar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar? İşte, sokağa çıkma yasağıyla ilgili bazı bilgiler...

Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz yapılır mı?

Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yer sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir. Sokağa çıkma cezasını sorgulama için bir ekran bulunmuyor.

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