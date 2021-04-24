Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kısmi kapanma genelgesiyle birlikte yeni sokağa çıkma yasakları başlamış oldu. Koronavirüs vakalarındaki artışın neden olduğu sokağa çıkma yasağında, belli başlı nedenlerden dolayı sokağa çıkma durumunda kalan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar merak ediyorlar. İşte çok araştırılan sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar sorusunun yanıtı…
Sokağa çıkma yasağı cezası, hafta içi her akşam saat 19.00'dan sonra ve hafta sonları kısmi kapanma genelgesine göre yasak saatlerinde uygulanıyor. Ramazan boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, verilen sokağa çıkma yasağı cezasının ne kadar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar? İşte, sokağa çıkma yasağıyla ilgili bazı bilgiler...
Sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
Sokağa çıkma yasağı cezasına itiraz yapılır mı?
Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yer sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir. Sokağa çıkma cezasını sorgulama için bir ekran bulunmuyor.
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