MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSokağa çıkma yasağının ardından ilk iş gününde trafikte son durum
GeriGündem Sokağa çıkma yasağının ardından ilk iş gününde trafikte son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan YILDIRIM -Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 09:19,Son Güncelleme:

Sokağa çıkma yasağının ardından ilk iş gününde trafikte son durum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sokağa çıkma yasağının ardından ilk iş gününde trafikte son durum
Abone Olgoogle-news

İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da trafik normale döndü. Hafta sonu İBB trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen trafik, pazartesi itibariyle yüzde 13'leri buldu.

Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle ülke genelinde çalışanların mesaileri başladı. Yasak nedeniyle iki gün boş kalan yollarda yasağın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda hafta sonu yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu pazartesi sabah itibariyle yüzde 13'lere kadar çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle