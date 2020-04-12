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DHA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 01:15,Son Güncelleme:

Sokağa çıkma yasağının ardından denetimler gece de devam ediyor 

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Sokağa çıkma yasağının ardından denetimler gece de devam ediyor 
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Koronavirüs mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve kent genelinde denetimler devam ediyor. 

Polis ekipleri köprüye gelen araçları tek tek durdurup, kimlik ve izin belge olup olmadığını kontrol ediyor. İzin belgesi olmayan sürücülere ve sokağa çıkan vatandaşlara ise idari para cezası kesiliyor.

Sokağa çıkma yasağının ardından denetimler gece de devam ediyor

Sokağa çıkma yasağının ardından denetimler gece de devam ediyor

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