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İHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 11:12,Son Güncelleme:

Sokağa çıkma yasağını fırsat bildiler! Suçüstü yakalandılar

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Sokağa çıkma yasağını fırsat bildiler! Suçüstü yakalandılar
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen 4 defineci, kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150’şer TL para cezası kesilen şahıslar adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay dün saat 15.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi Şansa mevkiinde meydana geldi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyeti esnasında iki motosikletin ormanlık alanda park halinde olduğunu gördü. Yapılan araştırmada motosikletlerin yaklaşık 500 metre üst kısmında 4 kişinin bulunduğu anlaşıldı.

Sokağa çıkma yasağını fırsat bildiler Suçüstü yakalandılar

Kaçak kazı yaptıkları belirlenen şahıslardan 3’ü devriye ekiplerini görünce ormanlık alana kaçarken, B.A. ise yakalandı. Jandarma, yaptığı incelemede şahısların 6 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 1.5 metre derinliğinde tarihi kalıntıların bulunduğu alanı kazarak define aradığını, kazılan alanın 2 metrelik yer tabanında mozaik cinsi taşların bulunduğunu belirledi.

Sokağa çıkma yasağını fırsat bildiler Suçüstü yakalandılar

Olay yerinde ayrıca 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet süpürge ve 1 adet Roma Dönemi'ne ait topraktan ucu kırık bir kandil bulundu. Olay yerinden kaçan H.A., M.A. ve H. Y. de ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150’şer TL para cezası kesilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Sokağa çıkma yasağını fırsat bildiler Suçüstü yakalandılar


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