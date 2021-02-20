Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? ALES'e girenler için sokak kısıtlaması açıklaması

Sokağa çıkma kısıtlamasından kimlerin muaf olduğu son gelişmeler ile takip ediliyor. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar süren kısıtlama sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alanlar kısıtlamanın dışında tutulacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, 'Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak' denildi.

ALES'E GİRENLER MUAF OLACAK

21 Şubat saat 10.00’da başlayacak sınav, koronavirüs sebebiyle uygulanan sokak kısıtlamasının olduğu saatler içerisinde gerçekleşecek. 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. ALES/2 sınavına girecek adaylar sokak kısıtlamasından muaf olacak. ÖSYM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtildiği üzere; ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınava giriş belgeleriyle belgeleyen adaylar (ve adayların yanlarında bulunan refakatçi) ile sınav görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.”

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN KİMLER MUAF?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçilerin bugün saat 20.00'ye kadar, yarın ve pazar günleri de 10.00-17.00 saatlerinde açık olacağı belirtildi.

Yine belirtilen süre içinde market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçilerin telefonla ya da çevrim içi aldıkları siparişleri teslim edebileceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis ve 'gel al' şeklinde, 20.00-00.00 saatlerinde ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-00.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecektir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. Online sipariş firmaları da bugün, yarın ve pazar günleri 10.00-00.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecektir."

Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi ve pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebileceği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz."

LİSTE GÜNCELLENDİ

Genelgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirilmeler neticesinde “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste’ye” ekleme yapıldığı belirtildi.



Bu kapsamda araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.



Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.



Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.





Alınan kararlar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.



Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.