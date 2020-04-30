‘Sokağa çıkma yasağında rastgele tarama yapılmalı’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk’te katıldığı Teke Tek programında özetle şunları söyledi:

SAĞLIK BAKANI İYİ NİYETLİ

“Pandemi Sağlık Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde olmalıydı. Bilim Kurulu kuruldu ve ben ilk tebrik edenlerdenim Sayın Bakan’ı. Ancak Bilim Kurulu’nun önerdiklerinin siyasi onaya ihtiyacı olmamalıydı. Sağlık Bakanı’nı şahıs olarak iyi niyetli, çalışkan olarak buluyorum. Mesela sokağa çıkma yasağını Hıfzısıhha Kurulu’nun ilan etmesi lazımdı. İçişleri Bakanlığı ilan etti kaos oldu. Ekonomik hayat devam etmek zorunda, bu tıkanma açılmak zorunda. Fakat bilimsel olarak bilim insanlarının ve bilimin ışığında günlük vaka 10’un altına düştüğü zaman normalleşme başlar. Sağlık Bakanlığı’na bir öneride bulunmak isterim; sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde evlerde rastgele taramalar yapılsın, bize bir resim çıksın.”