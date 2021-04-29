Sokağa çıkma yasağında pazarlar açık mı? Tam kapanmada pazarlar kurulacak mı?

Sokağa çıkma yasağında pazarlar açık olmayan yerler arasında yer alacak. İçişleri Bakanlığı genelgesinde tam kapanma kapsamında sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler açıklanmış ve bunun dışında kalan iş ve kişilerin yasak dolayısıyla faaliyet gösteremeyeceği ifade edilmişti.

TAM KAPANMADA PAZARLAR KURULACAK MI?

İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre, semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak. Tam kapanma bugün başlayacak. Bu nedenle haftanın üç günü semt pazarları açıktı ancak 17 günlük sürede pazarlar kurulmayacak.

NERELER MUAF OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

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