Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaçta kapanıyor? 31 Aralık - 4 Ocak yılbaşı sokağa çıkma yasağı marketlerin çalışma saatleri

Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketlerin saat kaça kadar açık olduğu resmi açıklamalar ile takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında marketler hafta sonlarında olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonlarında olduğu gibi, yılbaşı sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak.

Cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 Ocak Pazartesi günü saat 05:00’de sona erecek.