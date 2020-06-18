Sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık mı? 20 Haziran Cumartesi market, bakkal çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Sokağa çıkma yasağı olan günlerde market ve bakkallar açık olacak mı? sorusunun yanıtını aradı. İşte gelen açıklama ve detaylar.

MARKET VE BAKKALLAR AÇIK OLACAK MI?

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla açık bulanacak